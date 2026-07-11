Нижегородская мэрия переводит часть совещаний в онлайн из‑за ситуации с топливом

В администрации Нижнего Новгорода приняли решение оптимизировать служебные поездки и сократить их количество. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе мэрии.
Часть совещаний и рабочих встреч, которые можно провести дистанционно, переведут в формат видеоконференцсвязи.
Ранее редакция выяснила, что пассажиропоток в общественном транспорте на фоне топливных трудностей вырос незначительно.
Отметим, что для стабилизации ситуации власти Нижегородской области ранее ввели ряд мер. В частности, на автозаправочных станциях действуют лимиты, а с 9 июля изменен порядок обслуживания автомобилей. Теперь по четным датам заправляют машины с номерами, начинающимися на четную цифру, по нечетным — на нечетную.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+