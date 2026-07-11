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Общество

Нижегородская мэрия переводит часть совещаний в онлайн из‑за ситуации с топливом

11 июля 2026 09:38 Общество
Нижегородская мэрия переводит часть совещаний в онлайн из‑за ситуации с топливом

В администрации Нижнего Новгорода приняли решение оптимизировать служебные поездки и сократить их количество. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе мэрии.

Часть совещаний и рабочих встреч, которые можно провести дистанционно, переведут в формат видеоконференцсвязи.

Ранее редакция выяснила, что пассажиропоток в общественном транспорте на фоне топливных трудностей вырос незначительно.

Отметим, что для стабилизации ситуации власти Нижегородской области ранее ввели ряд мер. В частности, на автозаправочных станциях действуют лимиты, а с 9 июля изменен порядок обслуживания автомобилей. Теперь по четным датам заправляют машины с номерами, начинающимися на четную цифру, по нечетным — на нечетную.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Бензин
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