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Общество

Комиссия приняла в эксплуатацию отремонтированные дороги к селам Ключищи и Чистое Поле

10 июля 2026 17:54 Общество
Комиссия приняла в эксплуатацию отремонтированные дороги к селам Ключищи и Чистое Поле

Фото: ГУАД Нижегородской области

В Шатковском муниципальном округе завершен ремонт двух автомобильных дорог, ведущих к селам Ключищи и Чистое Поле. Оба объекта приняты государственной комиссией. Работы выполнялись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

На участке дороги к селу Ключищи протяженностью 1,5 км специалисты провели полный комплекс работ: расчистили территорию от кустарников и растительности, уложили два слоя асфальтобетонной смеси, укрепили обочины щебнем и установили новые дорожные знаки. Для жителей села, где проживает более 60 человек и около 50 дачников, это имеет большое значение. Здесь расположены школа и социальные объекты. По трассе ежедневно ездят школьные автобусы, машины скорой помощи, пожарные машины. Цена контракта — 28,8 млн рублей.

Еще одна новая дорога — подъезд к селу Чистое Поле. Протяженность отремонтированного участка — более 2 км. Стоимость работ составила 37,5 млн рублей.

Обе дороги примыкают к межмуниципальной трассе Шатки — Лесогорск — Большой Макателем, которая была полностью отремонтирована в 2022 году и находится на гарантии. Всего вдоль нее расположены 9 населенных пунктов. К двум из них — Полетаевке и Елховке — дороги были отремонтированы в прошлом году, дорога к Корино — в планах на следующий.

«Качественные подъезды к селам — это безопасность детей, которые едут в школу, доступность медицинской помощи для жителей, возможность для развития сельских территорий. Мы продолжаем системную работу по приведению в порядок дорог к социальным объектам в рамках национального проекта», — отметил и.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов.

Напомним, что всего с 2019 года благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (до 2025 года — «Безопасные и качественные дороги) в Нижегородской области отремонтировано более 6,6 тыс. км дорог, построено и реконструировано около 140 км региональных трасс. Только в 2025 году в норматив приведен 761 км дорожной сети при плане 626 км.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, которые представляют собой отчасти продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.

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Теги:
ГУАД Ремонт дорог Шатковский район
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