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Общество

Более 100 км газовых сетей планируется построить в Нижегородской области до конца 2018 года

08 декабря 2018 11:01  [60] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 100 км газовых сетей планируется построить и ввести в эксплуатацию в Нижегородской области до конца 2018 года. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 8 декабря.

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николая Денисова, по данным на начало декабря в области введено в эксплуатацию более 70 км газовых сетей в девяти районах: Богородском, Вачском, Сокольском, Уренском, Ковернинском, Лысковском, Дальнеконстантиновском, а также городских округах г.Бор и г.Чкаловск.

Мероприятия по газификации реализуются в рамках государственной подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий". Он также отметил, что в рамках данной подпрограммы в 2018 году введено более шести километров водопровода в Бутурлинском и Лукояновском районах.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что газификация сел в области должна быть "поставлена в приоритет". "В целом уровень газификации в регионе достаточно неплохой, но жители еще десятков и даже сотен населенных пунктов ждут решения этой проблемы. Те средства, которые выделялись раньше на процессы газификации из областного бюджета, безусловно, будут увеличены — такое решение я уже принял", — сказал Никитин.

Напомним, в октябре глава региона также сообщал, что финансирование сельского хозяйства в 2019 году планируется увеличить на 20%.

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