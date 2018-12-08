Пропавшая 1 декабря в Богородском районе Нижегородской области Ирина Сычёва найдена живой

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Пропавшая 1 декабря в Богородском районе Нижегородской области 20-летняя Ирина Сычёва найдена живой. Об этом сообщает ПСО "Волонтёр" 8 декабря 2018 года.
Обстоятельства обнаружения девушки не разглашаются.
Напомним, девушка ушла из дома в посёлке Буревестник 1 декабря. По факту пропажи девушки следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбуждало уголовное дело.
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