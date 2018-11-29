СУ СК возбудило уголовное дело по факту пропажи 20-летней Ирины Сычёвой в Богородском районе Нижегородской области Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту пропажи 20-летней Ирины Сычёвой в Богородском районе. Об этом сообщается на сайте управления 4 декабря 2018 года.

Согласно информации, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, вечером 1 декабря Ирина Сычева ушла из дома на ул. Гагарина в посёлке Буревестник и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы девушки: рост 160см, плотного телосложения, волосы черные, глаза зеленые.

Была одета: черная куртка с розовыми вставками, синие лосины, белые сапоги-угги. При себе имела паспорт.

Лицам, обладающим любой информацией о разыскиваемой, просьба связаться со следователями СК по телефону: 8-929-051-46-59, либо сообщить в полицию по телефону 02.

Как говорилось ранее в сообщении волонтёров, подключившихся к поискам девушки 3 декабря, пропавшая страдает синдромом Дауна.