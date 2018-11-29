Последние новости рубрики Происшествия
04 декабря 2018 12:26  [4] СУ СК возбудило уголовное дело по факту пропажи 20-летней Ирины Сычёвой в Богородском районе Нижегородской области
04 декабря 2018 11:38  [63] Суд приговорил жительницу Сергачского района Нижегородской области к ограничению свободы за истязание матери
04 декабря 2018 09:16  [95] Пенсионерка погибла на пожаре в Сеченовском районе Нижегородской области 3 декабря
03 декабря 2018 17:14  [588] Более 40 руководителей органов МСУ Нижегородской области уволены в связи с утратой доверия
03 декабря 2018 12:10  [426] Mercedes сбил двоих мужчин на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде 2 декабря
03 декабря 2018 11:32  [5607] Молодая девушка погибла в ДТП в Кстовском районе Нижегородской области 2 декабря
03 декабря 2018 10:26  [1551] Водитель ГАЗели арестован за "пьяное" ДТП со смертельным исходом в г.о. Бор Нижегородской области
03 декабря 2018 10:07  [294] Мужчина погиб на пожаре из-за неосторожности при курении в Володарском районе Нижегородской области 2 декабря
03 декабря 2018 09:06  [190] Полицейские задержали жителя Арзамаса Нижегородской области по подозрению в краже чугунного забора
01 декабря 2018 13:26  [1837] СУ СК организовало доследственную проверку по информации об угрозах коллекторов об убийстве малолетних детей в Нижнем Новгороде
Происшествия

СУ СК возбудило уголовное дело по факту пропажи 20-летней Ирины Сычёвой в Богородском районе Нижегородской области

04 декабря 2018 12:26  [4] Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту пропажи 20-летней Ирины Сычёвой в Богородском районе. Об этом сообщается на сайте управления 4 декабря 2018 года.

Согласно информации, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, вечером 1 декабря Ирина Сычева ушла из дома на ул. Гагарина в посёлке Буревестник и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы девушки: рост 160см, плотного телосложения, волосы черные, глаза зеленые.

Была одета: черная куртка с розовыми вставками, синие лосины, белые сапоги-угги. При себе имела паспорт.

Лицам, обладающим любой информацией о разыскиваемой, просьба связаться со следователями СК по телефону: 8-929-051-46-59, либо сообщить в полицию по телефону 02.

Как говорилось ранее в сообщении волонтёров, подключившихся к поискам девушки 3 декабря, пропавшая страдает синдромом Дауна.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph