Последние новости рубрики Общество
08 декабря 2018 16:21  [46] Росрыболовство заявило о резком падении цен на красную икру в декабре из-за рекордного улова лососевых
08 декабря 2018 15:43  [88] "Реформа обращения с ТКО сложная, но она обязательная", - Дмитрий Кобылкин
08 декабря 2018 15:07  [62] Волонтёры просят помощи в поисках 40-летнего Виктора Чикина, направлявшегося из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону
08 декабря 2018 12:37  [170] "Ликвидация накопленного экологического ущерба находится под пристальным вниманием нижегородцев", - Владислав Атмахов
08 декабря 2018 11:48  [201] Пропавшая 1 декабря в Богородском районе Нижегородской области Ирина Сычёва найдена живой
08 декабря 2018 11:19  [154] Роман Колосов: "Нижнему Новгороду необходима система управления дорожным движением, выделенные полосы и реверсивное движение "
08 декабря 2018 11:01  [88] Более 100 км газовых сетей планируется построить в Нижегородской области до конца 2018 года
08 декабря 2018 10:34  [101] Интернет-линия вопросам тарифов на коммунальные услуги в 2019 году пройдёт в Нижегородской области 19-25 декабря
08 декабря 2018 10:03  [127] Всероссийский Дед Мороз в Нижнем Новгороде
07 декабря 2018 21:00  [340] Нижний сегодня: главные события дня
Общество

Волонтёры просят помощи в поисках 40-летнего Виктора Чикина, направлявшегося из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону

08 декабря 2018 15:07  [62] Общество

Фото: ПСО "Волонтёр"

Волонтёры просят помощи в поисках 40-летнего Виктора Чикина, направлявшегося из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр" 8 декабря 2018 года.

По данным волонтёров, 2 декабря мужчина на вокзале в Нижнем Новгороде взял билеты на 3 декабря на поезд до Ростова-на-Дону. После этого мужчина пропал.

Приметы: рост 180 см, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза карие. Он был одет в черную кожаную куртку, черную шапку, черные джинсы, черные замшевые ботинки. Особые приметы: шрам на переносице.

Всем, кто имеет информацию о пропавшем, просьба сообщать по телефонам: 8(831)291-51-51 (волонтёры), 102 (полиция).

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph