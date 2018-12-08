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Волонтёры просят помощи в поисках 40-летнего Виктора Чикина, направлявшегося из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр" 8 декабря 2018 года.
По данным волонтёров, 2 декабря мужчина на вокзале в Нижнем Новгороде взял билеты на 3 декабря на поезд до Ростова-на-Дону. После этого мужчина пропал.
Приметы: рост 180 см, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза карие. Он был одет в черную кожаную куртку, черную шапку, черные джинсы, черные замшевые ботинки. Особые приметы: шрам на переносице.
Всем, кто имеет информацию о пропавшем, просьба сообщать по телефонам: 8(831)291-51-51 (волонтёры), 102 (полиция).
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