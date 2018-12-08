Волонтёры просят помощи в поисках 40-летнего Виктора Чикина, направлявшегося из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону Общество

Фото: ПСО "Волонтёр"

Волонтёры просят помощи в поисках 40-летнего Виктора Чикина, направлявшегося из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр" 8 декабря 2018 года.

По данным волонтёров, 2 декабря мужчина на вокзале в Нижнем Новгороде взял билеты на 3 декабря на поезд до Ростова-на-Дону. После этого мужчина пропал.

Приметы: рост 180 см, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза карие. Он был одет в черную кожаную куртку, черную шапку, черные джинсы, черные замшевые ботинки. Особые приметы: шрам на переносице.

Всем, кто имеет информацию о пропавшем, просьба сообщать по телефонам: 8(831)291-51-51 (волонтёры), 102 (полиция).