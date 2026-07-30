Конкурс на расширение Ново-Стригинского кладбища объявили в четвертый раз Общество

Фото: Александр Воложанин

МКУ «Главное управление по капитальному строительству» вновь разместило закупку на строительство второй очереди муниципального кладбища «Новое Стригинское».

Начальная цена контракта осталась прежней — 347,6 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 17 августа, а итоги планируется подвести 19 августа.

Проектом предусматривается увеличение территории более чем на 19 га. На этой площади планируется создать 20 644 места для захоронения. Сейчас участок представляет собой заселенную березой и осиной местность вдоль южной, юго-западной и юго-восточной сторон кладбища. Застройка и инженерные сети отсутствуют.

Срок выполнения работ установлен с даты заключения контракта до 20 декабря 2030 года в соответствии с графиком.

Отметим, что найти подрядчика МКУ пытается с апреля. В первый раз на конкурс не поступило ни одной заявки. Со второй попытки появился один участник, торги признали состоявшимися и планировали заключить контракт, однако победитель уклонился от его подписания. Третий конкурс в конце июня также завершился без заявок.

Ранее сообщалось, что на Ново-Сормовском, Ново-Стригинском, Стригинском кладбищах и кладбище Копосово-Высоково установили видеокамеры.