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Происшествия

Ранее судимый житель Арзамаса Нижегородской области подозревается в краже трех бутылок водки

09 декабря 2018 11:52  [66] Происшествия

Ранее судимый житель Арзамаса Нижегородской области подозревается в краже трех бутылок водки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, кража была совершена в одном из сетевых магазинов Арзамаса.

Злоумышленник спрятал три бутылки водки под одеждой и прошел через кассу, не оплатив товар.

Правоохранители задержали подозреваемого в противоправном деянии.

Им оказался 35-летний, ранее судимый местный житель. Мужчина сознался в содеянном, сообщив при этом, что похищенную водку он распил вместе со своим знакомым.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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