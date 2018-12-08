Нижегородский ВК Спарта дома обыграл Северянку из Череповца
Нижегородский ВК "Спарта" дома обыграл "Северянку" из Череповца.
По сведениям нижегородского клуба, матч проходил 8 декабря.
В пятисетовом "триллере" сильнее оказались нижегородки. Итог встречи- 3:2 (17:25, 25:9, 25:18, 22:25, 15:10).
Статистика
Спарта. Стартовый состав: Азанова – 18 Всего (0 Подача, 16 Атака, 2 Блок); Шашкина – 17 (5, 10, 2); Шатунова – 17 (1, 15, 1); Мороз – 9 (0, 4, 5); Маркова – 6 (2, 2, 2); Прасолова – 6 (4, 1, 1). Либеро: Станкевичуте – 13 Приемов (31% Пзт., 23% Отл.); Климина. Замена: Емелина – 0; Лифанова; Головницкая; Волковинская.
Северянка. Стартовый состав: Шевелева – 13 Всего (1 Подача, 12 Атака, 0 Блок); Синицкая – 9 (3, 3, 3); Ефимова – 8 (1, 7, 0); Первухина – 7 (0, 4, 3); Пронина – 7 (0, 6, 1); Салина – 1 (0, 1, 0). Либеро: Оганезова – 33 Приемов (24% Пзт., 18% Отл.); Шепелева – 5. Замена: Борисова – 10 (2, 8, 0); Шкурихина – 2 (0, 2, 0); Шишкина – 1 (0, 1, 0); Новикова – 0; Кравченко – 0; Моисеенко.
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