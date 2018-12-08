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Спорт

Нижегородский ВК "Спарта" дома обыграл "Северянку" из Череповца

09 декабря 2018 16:58  [61] Спорт
Нижегородский ВК Спарта дома обыграл Северянку из Череповца

Нижегородский ВК Спарта дома обыграл Северянку из Череповца

Нижегородский ВК "Спарта" дома обыграл "Северянку" из Череповца.

По сведениям нижегородского клуба, матч проходил 8 декабря.

В пятисетовом "триллере" сильнее оказались нижегородки. Итог встречи- 3:2 (17:25, 25:9, 25:18, 22:25, 15:10).

Статистика

Спарта. Стартовый состав: Азанова – 18 Всего (0 Подача, 16 Атака, 2 Блок); Шашкина – 17 (5, 10, 2); Шатунова – 17 (1, 15, 1); Мороз – 9 (0, 4, 5); Маркова – 6 (2, 2, 2); Прасолова – 6 (4, 1, 1). Либеро: Станкевичуте – 13 Приемов (31% Пзт., 23% Отл.); Климина. Замена: Емелина – 0; Лифанова; Головницкая; Волковинская.

Северянка. Стартовый состав: Шевелева – 13 Всего (1 Подача, 12 Атака, 0 Блок); Синицкая – 9 (3, 3, 3); Ефимова – 8 (1, 7, 0); Первухина – 7 (0, 4, 3); Пронина – 7 (0, 6, 1); Салина – 1 (0, 1, 0). Либеро: Оганезова – 33 Приемов (24% Пзт., 18% Отл.); Шепелева – 5. Замена: Борисова – 10 (2, 8, 0); Шкурихина – 2 (0, 2, 0); Шишкина – 1 (0, 1, 0); Новикова – 0; Кравченко – 0; Моисеенко.

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