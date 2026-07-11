«Пари НН» подписал двух игроков на три года

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«Пари НН» объявил о переходе Артёма Соколова и Николая Ищенко. С обоими футболистами заключены контракты сроком на три года.
Как сообщили в клубе, Соколов — победитель номинации «Игрок-открытие» по итогам прошлого сезона Лиги PARI. В сезоне-2025/26 он выступал за «Чайку»: в 28 матчах забил 10 мячей и отдал две результативные передачи.
Соколов уже знаком нижегородским болельщикам по выступлению за «Пари НН» во второй части сезона-2022/23, когда играл за команду на правах аренды из «Крыльев Советов». Также он защищал цвета «Чайки», «Крыльев Советов», «Челябинска», «Торпедо» и «Химок».
На его счету 37 матчей в РПЛ и две голевые передачи, а также 48 игр в Лиге PARI, в которых он забил 14 голов и сделал три ассиста.
Второй игрок — нападающий Николай Ищенко. Ранее выступал за петербургскую «Звезду», московские команды «Спартак-2» и «Торпедо», а также за «Сатурн» из Раменского.
В сезоне-2025/26 футболист провёл 25 матчей в Лиге PARI и Кубке России за «Торпедо» и «Чайку», записав на свой счёт один гол и три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Пари НН» расторг контракт с колумбийским защитником Хуаном Кастильо.
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