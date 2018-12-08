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Житель Шатковского района Нижегородской области подозревается в похищении беременной сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона 10 декабря 2018 года.
Согласно информации, ночью 3 ноября 2018 года обвиняемый, похитил беременную сожительницу из дома, угрожая ей ножом, после чего вывез её на машине в дом своей матери в другом населённом пункте. Потерпевшая получила возможность покинуть жилище лишь после того, как сожитель уехал из дома с целью скрыться от правоохранительных органов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ.
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