Житель Шатковского района Нижегородской области подозревается в похищении беременной сожительницы Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Шатковского района Нижегородской области подозревается в похищении беременной сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона 10 декабря 2018 года.

Согласно информации, ночью 3 ноября 2018 года обвиняемый, похитил беременную сожительницу из дома, угрожая ей ножом, после чего вывез её на машине в дом своей матери в другом населённом пункте. Потерпевшая получила возможность покинуть жилище лишь после того, как сожитель уехал из дома с целью скрыться от правоохранительных органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ.