Житель Володарска Нижегородской области приговорён к 17 годам колонии за поджог дома и гибель двух женщин Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Володарска Нижегородской области приговорён к 17 годам колонии за поджог дома, в результате чего погибли две женщины. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области 10 декабря 2018 года.

По данным суда, днём 16 июля 2017 года 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к многоквартирному жилому деревянному дому по ул. Первомайской, где, как он думал, находилась его сожительница. Мужчина высказал намерение поджечь дом на почве ревности к сожительнице, после чего он вылил из бутылки легковоспламеняющуюся жидкость на крыльцо около входа в квартиры и поджег его.

В результате дом сгорел, две женщины погибли из-за отравления продуктами горения. При этом отмечается, что сожительницы обвиняемого в это время в доме не было.

Суд приговорил мужчину по к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.