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Происшествия

Более 30 человек был эвакуировано из-за пожара в девятиэтажном доме на ул. Акимова в Нижнем Новгороде 9 декабря

10 декабря 2018 10:20  [98] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 30 человек был эвакуировано из-за пожара в девятиэтажном доме на ул. Акимова в Нижнем Новгороде 9 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Сергея Акимова в Канавинском районе поступило в МЧС в 12:57. Пожарные спасли с помощью специальных масок одного взрослого и ребёнка, ещё 30 человек, в том числе, 17 детей были эвакуированы по лестницам. Площадь пожара в квартире составила 20 кв.метров.

В результате пожара также пострадала 56-летняя женщина, с ожогами дыхательных путей она была госпитализирована в ожоговый центр ПИМУ.

В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 41 сотрудник МЧС и 11 единиц техники. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

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