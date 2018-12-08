Более 30 человек был эвакуировано из-за пожара в девятиэтажном доме на ул. Акимова в Нижнем Новгороде 9 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 30 человек был эвакуировано из-за пожара в девятиэтажном доме на ул. Акимова в Нижнем Новгороде 9 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Сергея Акимова в Канавинском районе поступило в МЧС в 12:57. Пожарные спасли с помощью специальных масок одного взрослого и ребёнка, ещё 30 человек, в том числе, 17 детей были эвакуированы по лестницам. Площадь пожара в квартире составила 20 кв.метров.

В результате пожара также пострадала 56-летняя женщина, с ожогами дыхательных путей она была госпитализирована в ожоговый центр ПИМУ.

В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 41 сотрудник МЧС и 11 единиц техники. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.