Пожар произошел в административном здании в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде произошел пожар в неэксплуатируемом административном здании. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание случилось накануне на улице Чаадаева. Когда на место прибыли первые пожарные подразделения, огонь охватил перекрытия между вторым и третьим этажами. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекались шесть расчётов МЧС России.

В настоящее время дознаватели чрезвычайного ведомства устанавливают причину происшествия.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли 6 человек при ночном пожаре в пятиэтажке в Выксе.