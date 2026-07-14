"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
14 июля 2026 09:29
Еще один мужчина утонул в Ветлуге в Нижегородской области
14 июля 2026 09:23
Пожар произошел в административном здании в Нижнем Новгороде
13 июля 2026 17:59
Раненый нижегородкой капитан полиции умер в больнице
13 июля 2026 16:55
Тело пропавшего три дня назад мужчины нашли в Ветлуге
13 июля 2026 16:39
Полиция ищет участников жесткой драки в нижегородском электробусе
13 июля 2026 16:26
Арзамасцу дали 9 месяцев принудительных работ за осквернение Вечного огня
13 июля 2026 14:45
Двух мужчин будут судить в Нижегородской области за кражу колес на 30 млн рублей
13 июля 2026 11:42
Американец получил 8 лет в Нижнем Новгороде за обман родственников
13 июля 2026 10:50
172 ДТП с дикими животными произошло в Нижегородской области: есть погибший
13 июля 2026 10:16
Десять человек утонули в Нижегородской области за неделю
Происшествия

Пожар произошел в административном здании в Нижнем Новгороде

14 июля 2026 09:23 Происшествия
Пожар произошел в административном здании в Нижнем Новгороде

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде произошел пожар в неэксплуатируемом административном здании. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание случилось накануне на улице Чаадаева. Когда на место прибыли первые пожарные подразделения, огонь охватил перекрытия между вторым и третьим этажами. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекались шесть расчётов МЧС России.

В настоящее время дознаватели чрезвычайного ведомства устанавливают причину происшествия.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли 6 человек при ночном пожаре в пятиэтажке в Выксе.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Московский район МЧС Пожар
Поделиться:
Новости по теме
05 июля 2026 10:34
Три крупных пожара ликвидировали спасатели в Навашине и Новом Доскине
04 июля 2026 09:46
Пожар в Нижегородской области унес жизни двух человек
29 июня 2026 19:30
Один человек погиб на пожаре в Нижнем Новгороде: из дома спасли 10 человек
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных