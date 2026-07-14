Пожар произошел в административном здании в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде произошел пожар в неэксплуатируемом административном здании. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Возгорание случилось накануне на улице Чаадаева. Когда на место прибыли первые пожарные подразделения, огонь охватил перекрытия между вторым и третьим этажами. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
К ликвидации пожара привлекались шесть расчётов МЧС России.
В настоящее время дознаватели чрезвычайного ведомства устанавливают причину происшествия.
Ранее сообщалось, что пожарные спасли 6 человек при ночном пожаре в пятиэтажке в Выксе.
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