Еще один мужчина утонул в Ветлуге в Нижегородской области

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Тело погибшего мужчины обнаружили в реке Ветлуге в Воскресенском округе. Его извлекли из воды 13 июля сотрудники полиции, сообщили в региональном МЧС.
Погибшему было 53 года.
Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.
Ранее из Ветлуги подняли тело мужчины, который пропал еще 11 июля.
Напомним, за минувшую неделю на водоемах Нижегородской области произошло 10 происшествий, в результате которых погибли 9 взрослых и ребенок.
Как правильно действовать при спасении тонущего человека — читайте здесь.
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