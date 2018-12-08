Фото:
Мужчина погиб на пожаре в частном доме в Шахунье Нижегородской области 9 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Сообщение о пожаре в личном жилом доме на улице Осипенко поступило в МЧС в 04:30 - горел дом и хозяйственные постройки на площади 120 кв.метров. На месте пожара было обнаружено тело погибшего 63-летнего мужчины.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+