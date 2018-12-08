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Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в частном доме в Шахунье Нижегородской области 9 декабря

10 декабря 2018 10:41  [57] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина погиб на пожаре в частном доме в Шахунье Нижегородской области 9 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в личном жилом доме на улице Осипенко поступило в МЧС в 04:30 - горел дом и хозяйственные постройки на площади 120 кв.метров. На месте пожара было обнаружено тело погибшего 63-летнего мужчины.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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