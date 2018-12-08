Водитель иномарки погиб при столкновении со столбом в г.о.Дзержинск Нижегородской области 9 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель иномарки погиб при столкновении со столбом на трассе в г.о.Дзержинск Нижегородской области 9 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 11:00 на 392 км трассы Москва – Уфа. Согласно информации, 50-летний водитель автомобиля Volvo не справился с управлением, съехал с дороги и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель погиб.