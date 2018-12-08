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Бизнес

Базовая ставка аренды 1 кв м муниципального имущества в Дзержинске составит в 2019 году 640 рублей

10 декабря 2018 13:06  [43] Бизнес
Базовая ставка аренды 1 кв м муниципального имущества в Дзержинске составит в 2019 году 640 рублей

Базовая ставка аренды 1 кв м муниципального имущества в Дзержинске составит в 2019 году 640 рублей

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Базовая ставка арендной платы 1 кв метра муниципального нежилого фонда в Дзержинске Нижегородской области составит в 2019 году 640 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

На очередном заседании городской Думы при обсуждении проекта "О базовой ставке арендной платы на 2019 год" ставку было предложено поднять со следующего года с 614 рублей до 640 рублей.

В настоящий момент основные сдаваемые площади нежилого муниципального фонда используют такие крупные арендаторы, как ООО "Нижегородтеплогаз", ПАО "Ростелеком", КП НО "Нижтехинвентаризация", нижегородская региональная общественная организация содействия развитию парков и детско-юношеского спорта, а также ряд других организаций.

Базовая ставка арендной платы увеличена с учетом среднегодового индекса потребительских цен на товары и услуги в размере 1,042 на 2019 год по Нижегородской области.

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