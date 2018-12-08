Дума Дзержинска внесла изменения в Положение о земельном налоге, касающихся юридических лиц Бизнес

Депутаты Думы Дзержинска Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Дума Дзержинска внесла изменения в Положение о земельном налоге. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Изменения распространяются на юридических лиц, являющихся плательщиками земельного налога.

Проект решения разработан в связи с коррективами Налогового кодекса. Корректировки касаются условий применения для целей налогообложения ошибочной (оспоренной) кадастровой стоимости земельных участков.

Ранее, в случае, если организация оспорила в суде (комиссии) стоимость земельного участка, применить оспоренную стоимость для расчета налога было возможно с 1 января года, когда подано заявление об оспаривании.

Поправки в Налоговый кодекс предусмотрели возможность расчета (перерасчета) налога с даты начала применения ошибочной (оспоренной) кадастровой стоимости.

Соответствующие изменения внесены в пункт 4.2 Положения о земельном налоге. Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.