Дума Дзержинска Нижегородской области обратились к Глебу Никитину с просьбой ускорить принятие закона об охране здоровья Общество

Фото: Гордума Дзержинска

Депутаты Думы Дзержинска обратились к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой ускорить принятие регионального закона "Об охране здоровья граждан". Об этом сообщает пресс-служба Гордумы 10 декабря 2018 года.

Согласно информации, депутаты подготовили обращение к главе региона по вопросам в системе здравоохранения. Предварительно проект документа был рассмотрен на профильном комитете по вопросам семьи, женщин и детей, социальной защите населения и охране здоровья.

Отмечается, что в обращении к губернатору затронуты основные проблемы в сфере здравоохранения Дзержинска, в том числе дефицит врачебных кадров, снижение качества и доступности медицинской помощи, отсутствие необходимого медицинского оборудования в государственных учреждениях здравоохранения, негативные последствия реорганизации медицинских учреждений; вопросы взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Кроме того, отдельное внимание в обращении уделено ситуации, сложившейся с прохождением медицинского осмотра спортсменами и детьми, посещающими спортивные секции города. Речь идёт о том, что для получения допуска к занятиям и участию в спортивных соревнованиях, а также сдачи норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" необходимо ежегодно, а в отдельных случаях дважды в год, пройти медицинский осмотр. При этом, в связи с отсутствием необходимого медицинского оборудования и достаточного количества медперсонала в отделении "Врачебно-физкультурный диспансер" ГБУЗ НО "Городская больница № 2 г.Дзержинска" воспитанники спортивных секций вынуждены проходить медицинское обследование в поликлиниках города по месту жительства, а затем возвращаться во Врачебно-физкультурный диспансер для получения заключения. Сложившаяся ситуация вызывает опасение депутатов тем, что из-за возникших финансовых трудностей может начаться отток детей из спортивных секций.

В своем обращении депутаты также обращают внимание на то, что в Нижегородской области до настоящего времени законодательно не урегулированы вопросы взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан.

В связи с этим, депутаты городской Думы обращаются к губернатору с просьбами ускорить принятие областного закона "Об охране здоровья граждан", конкретизирующий деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований в сфере охраны здоровья, а также рассмотреть возможность выделения финансовых средств из областного бюджета для приведения материально-технической базы Врачебно-физкультурного диспансера Дзержинска в соответствие с установленными законодательством РФ нормами и требованиями. Также парламентарии просят главу региона дать поручение уполномоченным органам о разработке программы, предусматривающей привлечение специалистов в государственные учреждения здравоохранения и оснащение их медицинской техникой и высокотехнологичным оборудованием.