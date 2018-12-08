"Поддержкой для региональных банков станет кредитный рейтинг ВВ- для гарантий по госконтрактам", - Михаил Гапонов Бизнес

Михаил Гапонов на заседании круглого стола в СФ Фото: с сайта Совета Федерации

"Поддержкой для региональных банков станет кредитный рейтинг ВВ- для гарантий по госконтрактам", - сказал председатель правления нижегородского АО КБ "Ассоциация" Михаил Гапонов, который принял участие в заседании "круглого стола" в Совете Федерации, где обсуждалась тема "Создание и развитие многоуровневой банковской системы в субъектах РФ".

На заседании "круглого стола" эксперты обсудили состояние региональных банков и их роль в экономиках субъектов РФ, озвучили предварительные итоги перехода кредитных организаций на многоуровневую систему, а также рассмотрели вопросы поддержания конкурентоспособности банков с базовой лицензией в новых условиях.

"Принципиальная позиция Совета Федерации состоит в том, что в регуляторных мерах в целях доступа к государственным средствам более активно использовать рейтинговую отрасль", - считает Михаил Гапонов.

"Серьезной поддержкой для развития региональных банков было бы решение правительства о применении к ним кредитного рейтинга ВВ- для установления банковских гарантий по государственным контрактам", - добавил он.