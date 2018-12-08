Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области на 20% ниже эпидпорогов, - Роспотребнадзор Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Нижегородской области на 20% ниже эпидемических порогов за период с 3 по 12 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.



Также за этот период заболеваемость ОРВИ по Нижнем Новгороду ниже эпидпорогов на 11%.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, другие вирусы не гриппозной этиологии), в текущем сезоне был выявлен один случай заболевания гриппом.

Также сообщается, что по данным на 10 декабря на карантин частично или полностью закрыты 1,6% образовательных учреждений области (преимущественно, в Нижнем Новгороде).