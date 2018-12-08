Последние новости рубрики Общество
10 декабря 2018 16:16  [43] Дума Дзержинска Нижегородской области направила контрольно-счетной палате девять поручений на 2019 год
10 декабря 2018 16:06  [63] Комитет ЗС НО по транспорту поддержал инициативу о необходимости предупреждения перевозчиками изменения тарифа на проезд
10 декабря 2018 15:57  [81] Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области на 20% ниже эпидпорогов, - Роспотребнадзор
10 декабря 2018 15:46  [61] Ретро-трамвай планируется восстановить в качестве памятника в Дзержинске Нижегородской области
10 декабря 2018 15:44  [68] Пять составов пригородных поездов будет заменено приобретенными в лизинг вагонами в Нижегородской области
10 декабря 2018 14:39  [96] Дума Дзержинска Нижегородской области обратились к Глебу Никитину с просьбой ускорить принятие закона об охране здоровья
10 декабря 2018 14:08  [124] Детский сад на 320 мест планируется построить в ЖК "Седьмое небо" в Нижнем Новгороде до конца 2019 года
10 декабря 2018 12:21  [116] Туроператора обязали выплатить нижегородцам 480 тысяч рублей за отмененный рейс в Анталию
10 декабря 2018 09:22  [227] Пробки в семь баллов зарегистрированы в Нижнем Новгороде по данным на 09:20 10 декабря
10 декабря 2018 09:01  [200] Синоптики предупреждают о метели и гололедице в Нижегородской области 10 декабря
Общество

Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области на 20% ниже эпидпорогов, - Роспотребнадзор

10 декабря 2018 15:57  [81] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Нижегородской области на 20% ниже эпидемических порогов за период с 3 по 12 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Также за этот период заболеваемость ОРВИ по Нижнем Новгороду ниже эпидпорогов на 11%.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, другие вирусы не гриппозной этиологии), в текущем сезоне был выявлен один случай заболевания гриппом.

Также сообщается, что по данным на 10 декабря на карантин частично или полностью закрыты 1,6% образовательных учреждений области (преимущественно, в Нижнем Новгороде).

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph