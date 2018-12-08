Дума Дзержинска Нижегородской области направила контрольно-счетной палате девять поручений на 2019 год Общество

Дума Дзержинска Нижегородской области направила контрольно-счетной палате города девять поручений для включения в план работы на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы 10 декабря 2018 года.

Решение "О поручениях городской Думы контрольно-счетной палате города Дзержинска на 2019 год" было принято на очередном заседании местного парламента. Документ включил предложения, которые поступили от всех комитетов городской Думы. В частности, шесть поручений КСП предложено реализовать в первом полугодии 2019 года и три – во втором. В основном они касаются сфер образования и городского хозяйства.

Среди проверок, которые будут по предложению Думы включены в план работы КСП, проверки финансово-хозяйственной деятельности администрации городского округа за 2015 – 2018 годы, в том числе, муниципальных бюджетных учреждений - "Центр художественных ремесел" и "Инженерно-экологическая служба Дзержинска".

Также Дума поручила КСП провести проверку обоснованности формирования муниципального задания на 2019 год в рамках соблюдения требований постановления администрации города от 31.08.2015 №2819 "О порядке формирования муниципального задания на выполнение работ в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" в муниципальных учреждениях дополнительного образования и культуры. В части исполнения муниципального задания будут проверены МБУ ДО "ДЮСШ №3" за 2018 год и МБУ ДПО "Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения".

Еще одно поручение касается проверки соблюдения требований бюджетного законодательства, нормативно-правовых актов при оказании платных услуг в муниципальных учреждениях дополнительного образования и муниципального автономного учреждения дополнительного образования "ДЮСШ "Город спорта" (распределение доходов в соответствии с положениями о порядке предоставления платных услуг).

Уже в первом полугодии будет проверена эффективность осуществления полномочий КУМИ по контролю за исполнением обязательств ОАО "ДВК" по концессионному соглашению за 2017-2018 годы с отражением анализа соответствия предусмотренных концессионным соглашением объемов инвестиций с фактическим исполнением за указанные года.