Повышение уровня занятости на селе - один из приоритетов "Единой России" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Члены партии "Единой России" предложили дать возможность расширения рынков сбыта для личных подсобных хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия".

Такое предложение поступило на XVIII съезде партии.

В рамках обсуждения на дискуссионной площадке XVIII Съезда Партии, посвященной вопросам сельского хозяйства, было предложено дать возможность применения добровольной патентной системы налогообложения для крупных личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Тех, что намерены выйти на более широкие рынки сбыта, нежели фермерские ярмарки.

"Но для этого им сейчас нужно оформляться в качестве фермерского хозяйства или индивидуального предпринимателя. Это уже другая отчетность и налогообложение, подача деклараций и заполнение нескольких видов отчетностей. Мы предлагаем дать возможность владельцам ЛПХ, которые этого захотят, приобрести патент. Если у вас есть личное подсобное хозяйство, вы реализуете излишки, и не планируете выходить на уровень более широкой торговой деятельности, то и приобретать патент не нужно", - пояснил заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

При этом, по его словам, нужно внести поправки, которые позволят ЛПХ при приобретении патента не регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и освободить от уплаты страховых взносов физических лиц, осуществляющих ведение деятельности ЛПХ и применяющих патентную систему налогообложения.

По словам депутата Законодательного собрания Нижегородской области, регионального координатора партийного проекта "Российское село" Игоря Тюрина, принимавшего участие в работе дискуссионной площадки "Развитие сельских территорий" на Съезде, в первую очередь надо понимать, что это не тотальное новое налогообложение всех ЛПХ, а лишь инструмент помощи легализовать те ЛПХ, кто ведёт предпринимательскую деятельность и заинтересован в развитии своего бизнеса.

"Существует довольно многочисленная группа ЛПХ, ведущих по сути предпринимательскую деятельность, но не зарегистрированных ни в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства, ни в качестве индивидуального предпринимателя, кто из-за бюрократических сложностей предпочитает не регистрировать ИП, а оставаться в тени, вне правового поля. Патент позволяет владельцу ЛПХ расширить рынки сбыта, при этом не обременять себя лишними налогами и отчётностями. Кроме того, расширяются возможности получения дополнительных форм господдержки", - отметил координатор проекта.

Напомним, что XVIII Съезд "Единой России" проходил 7-8 декабря. В первый день Съезда работали три дискуссионные площадки – "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018", предложили утвердить идеологическую преамбулу к уставу партии, этические нормы для членов "Единой России", создать комиссию по этике, ввести грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных "первичек" и внесли иные предложения.

Во второй день Съезда принимали участие президент РФ Владимир Путин и председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В рамках работы второго дня Съезда проходил программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации программы партии за 2018 год: "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий".