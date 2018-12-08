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Общество

Торжественное вручение российских паспортов подросткам состоялось в Думе Дзержинска

10 декабря 2018 18:43  [62] Общество
Здание Думы Дзержинска

Здание Думы Дзержинска

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Торжественное вручение российских паспортов подросткам состоялось в Думе Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Думы.

Организаторы приурочили мероприятие приурочено к 25-летию Конституции России.

Четырнадцатилетним юношам и девушкам паспорта вручили председатель городской Думы Сергей Попов и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Дзержинску Людмила Ершова. По сложившейся традиции юным гражданам вместе с паспортом была вручена Конституция РФ.

"Паспорт - основной документ, который будет сопровождать вас всю жизнь. Это, действительно, одна из самых серьезных вех на пути вашего взросления. Как бы паспорт не выглядел в будущем, он всегда будет выполнять свою главную функцию - подтверждение вашего гражданства и гарантирование гражданину его прав", - обратился Сергей Попов к ребятам.

С получением основного документа гражданина России ребят поздравили их родители. В завершение церемонии была сделана памятная фотография.

"Стало доброй традицией вручать паспорта юным гражданам города в стенах городской Думы – представительном органе муниципалитета, где обсуждаются законодательные инициативы, принимаются правовые акты, работают депутаты. И, безусловно, для ребят это важный момент, который надолго останется в памяти. Церемония вручения паспортов не случайно проходит в торжественной атмосфере, ведь благодаря ей ребята могут прочувствовать всю важность момента", - прокомментировал событие Сергей Попов.

Людмила Ершова, со своей стороны, рассказала, что вручение паспортов проводится в рамках акции "Мы – граждане Российской Федерации".

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