Здание Думы Дзержинска
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Торжественное вручение российских паспортов подросткам состоялось в Думе Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Думы.
Организаторы приурочили мероприятие приурочено к 25-летию Конституции России.
Четырнадцатилетним юношам и девушкам паспорта вручили председатель городской Думы Сергей Попов и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Дзержинску Людмила Ершова. По сложившейся традиции юным гражданам вместе с паспортом была вручена Конституция РФ.
"Паспорт - основной документ, который будет сопровождать вас всю жизнь. Это, действительно, одна из самых серьезных вех на пути вашего взросления. Как бы паспорт не выглядел в будущем, он всегда будет выполнять свою главную функцию - подтверждение вашего гражданства и гарантирование гражданину его прав", - обратился Сергей Попов к ребятам.
С получением основного документа гражданина России ребят поздравили их родители. В завершение церемонии была сделана памятная фотография.
"Стало доброй традицией вручать паспорта юным гражданам города в стенах городской Думы – представительном органе муниципалитета, где обсуждаются законодательные инициативы, принимаются правовые акты, работают депутаты. И, безусловно, для ребят это важный момент, который надолго останется в памяти. Церемония вручения паспортов не случайно проходит в торжественной атмосфере, ведь благодаря ей ребята могут прочувствовать всю важность момента", - прокомментировал событие Сергей Попов.
Людмила Ершова, со своей стороны, рассказала, что вручение паспортов проводится в рамках акции "Мы – граждане Российской Федерации".
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