"Участие во Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды - это возможность масштабного благоустройства", - Иван Носков Общество

Парк Дзержинска Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

"Участие во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды - это возможность получить финансирование на масштабное благоустройство", - сказал глава Дзержинска Иван Носков, который провел очередное выездное совещание и побывал в городском парке культуры и отдыха, а также в Дзержинском театре кукол.



Как напомнили в пресс-службе администрации города, 1 декабря в Дзержинске завершился прием предложений от горожан по определению общественной территории для участия в 2019 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "исторические поселения". Большинство предложений касались территории центрального городского парка.

"Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды - это хорошая возможность получить финансирование на масштабное благоустройство. Кроме того, это прекрасно вписывается в план мероприятий к 90-летию, а потом и к 100-летию города, особенно если учесть, что в Нижегородской области к категории "исторические поселения" относятся только Дзержинск и Арзамас. Поэтому мы просто обязаны принять участие в данной программе", - подчеркнул Иван Носков.

Он также лично оценил востребованность и популярность городского парка среди дзержинцев.

"Мне было интересно посмотреть, какова посещаемость парка, тем более, что сегодня суббота, погода неплохая. Вижу, что людей не очень много – это говорит о том, что нет событийности, а горожан надо заинтересовывать, привлекать", отметил Иван Носков.

Глава города отметил, что для изменения ситуации в первую очередь необходимо провести консультации со специалистами.

Будучи в парке, Иван Носков также посетил расположенный на его территории Дзержинский театр кукол. Как рассказала главе города директор театра Галина Демахина, в 2018 году в рамках реализации федерального партийного проекта "Культура малой Родины" муниципальное бюджетное учреждение "Дзержинский театр кукол" получил субсидию в размере 2,4 млн рублей (средства федерального и регионального бюджетов), благодаря которой театру удалось частично заменить устаревшее звуковое оборудование, поставить новые спектакли "Кошкин дом" и "По щучьему веленью", изготовить новых кукол, обновить декорации и элементы новогоднего украшения зала.

Кроме того, в текущем году Дзержинский театр кукол стал одним из победителей международного конкурса "Православные инициативы" и получил грант в размере 400 тысяч рублей. Эти средства были направлены на постановку спектакля "Дорога в Вифлеем", премьера которого состоится 20 декабря.

Галина Демахина рассказала и о планах театра на будущее.

"2019 год объявлен Годом театра в Российской Федерации, и мы стали инициаторами проведения на своей базе в сентябре будущего года фестиваля кукольных театров Нижегородской области. В нем смогут принять участие коллективы из Нижнего Новгорода, Кстова, Сарова и, конечно же, сам Дзержинский театр кукол. Мы надеемся, что этот проект найдет свою поддержку на уровне области", - сказала Галина Демахина.

Также в 2019 году в рамках федерального партийного проекта "Культура малой Родины" театр кукол получит субсидию в размере 2,6 млн рублей. Театр планирует направить средства на постановку двух спектаклей ("Цветик-семицветик" и "Я - цыпленок, ты – цыпленок"), а также продолжить обновление светового и звукового оборудования.

Галина Демахина рассказала главе города не только о творческих планах. Речь шла и о необходимости проведения ремонта в театре. Здание Дзержинского театра кукол является памятником регионального значения. Работы по его реставрации (ремонт фасада, кровли, отмостки, благоустройство прилегающей территории) включены в адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 2021 год.

"Мы постараемся ускорить процесс и передвинуть сроки на 2020 год, ведь это год 90-летия Дзержинска, а это очень весомый повод", - высказал мнение Иван Носков после осмотра здания театра.

Подводя итоги объезда, глава города обозначил не только задачи на ближайшее время, но и на долгосрочную перспективу.

"Наша задача – сформировать программу подготовки к 100-летию города, то есть на десять лет вперед. Когда мы будем ее верстать, необходимо максимально включить Дзержинск во все возможные федеральные и областные программы", - подчеркнул Иван Носков.