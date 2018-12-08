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Бизнес

Главным инженером нижегородского филиала "Т Плюс" назначен Станислав Иванов

11 декабря 2018 09:32  [94] Бизнес

Главным инженером нижегородского филиала группы "Т Плюс" назначен Станислав Иванов. Об этом сообщает пресс-служба компании 11 декабря 2018 года.

Согласно информации, до этого, с ноября 2016 года, Иванов работал заместителем управляющего директора – главным инженером филиала "Центральная генерация" ПАО "Квадра".

Ранее занимавший должность главного инженера нижегородского филиала "Т Плюс" Алексей Голдобин назначен директором по реализации приоритетных инвестиционных проектов Свердловского филиала.

СПРАВКА:
Станислав Юрьевич Иванов родился в 1972 году в городе Конаково Калининской области. В 1991 году окончил Конаковский энергетический техникум, в 2002 году – Ивановский государственный энергетический университет по специальности инженер-теплотехник.

С 1991 по 2012 годы работал на разных должностях на Владимирской ТЭЦ-2: от машиниста-обходчика по турбинному оборудованию до заместителя начальника котлотурбинного цеха по ремонту. С 2012 года занимал должности в управлении Владимирским филиалом "Т Плюс", в том же году был назначен его главным инженером.

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