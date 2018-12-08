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Мужчина погиб на пожаре в нежилом доме в р.п. Ковернино в Нижегородской области 10 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Сообщение о пожаре в нежилом доме в р.п. Ковернино поступило в МЧС в 21:00. В результате пожара сгорел дом на площади 96 кв.метров. На месте пожара было обнаружено тело погибшего 49-летнего мужчины.
Предположительно, к возгоранию привела неосторожность при курении.
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