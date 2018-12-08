Мужчина погиб на пожаре в нежилом доме в р.п. Ковернино в Нижегородской области 10 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина погиб на пожаре в нежилом доме в р.п. Ковернино в Нижегородской области 10 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в нежилом доме в р.п. Ковернино поступило в МЧС в 21:00. В результате пожара сгорел дом на площади 96 кв.метров. На месте пожара было обнаружено тело погибшего 49-летнего мужчины.

Предположительно, к возгоранию привела неосторожность при курении.