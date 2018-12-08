Проект бюджета Дзержинска Нижегородской области на 2019 год вынесен на рассмотрение Гордумы Экономика

Фото: пресс-служба Гордумы Дзержинска

Проект бюджета Дзержинска Нижегородской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов вынесен профильным комитетом на рассмотрение городской Думы. Об этом сообщает пресс-служба Думы 11 декабря 2018 года.

В ходе заседания комитета под председательством Юлии Абызовой свои заключения по документу представили правовое управление городской Думы и Контрольно-счетная палата города.

Так, начальник правового управления Николай Ненашкин отметил, что в проекте не предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение выборов депутатов городской Думы в 2020 году, и не заложено финансирование для обеспечения деятельности Общественной палаты города. Соответствующие правки, предложенные комитетом, предусматривают 14,55 млн рублей на проведение выборов в 2020 году, а также 71,2 тысячи рублей для обеспечения деятельности Общественной палаты.

Заместитель председателя КСП Светлана Улякина предложила увеличить до 75% норматив отчисления в бюджет доходов от прибыли МУП, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Среди мер по оптимизации расходов она назвала пересмотр необходимости финансирования ряда трат, не являющихся приоритетными, а также разработку порядка учета и оплаты коммунальных расходов по нежилым помещениям с целью минимизации расходов на штрафы, пени, судебные расходы.

В ходе обсуждения также были рассмотрены поправки, предложенные думскими комитетами и депутатами. В том числе, рассматривалась инициатива депутата Юрия Шахунца и комитета по вопросам семьи, женщин и детей, социальной защите населения и охране здоровья о финансировании выплат почетным гражданам города в размере 4,38 млн рублей, а также инициатива депутата Игоря Крашенинникова о выделении средств на закупку и установку громоотвода на стадионе "Салют" в размере 640 тысяч рублей за счет перераспределения внутри статей.

По мнению депутата Олега Богданова, решения требует также ситуация с оплатой взносов за капитальный ремонт муниципальных помещений, отданных в безвозмездное пользование. Комитет дал поручение администрации провести необходимую аналитическую оценку ситуации и предложить варианты решения, выгодного для города. Также по предложению Олега Богданова была внесена правка, согласно которой 5 млн рублей было перераспределено со статьи "Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" на статью "Расходы на проведение природоохранных мероприятий", а именно – реализацию проекта архитектурно-ландшафтной организации прибрежной зоны озера "Святое".

В заключение, председатель комитета Юлия Абызова заострила внимание представителей администрации на то, что практически достигнут предел объема муниципального долга. Она отметила, что необходимо тщательно проанализировать ситуацию и жестко контролировать осуществление текущих расходов на текущие доходы, поскольку в такой ситуации заем средств согласно бюджетному кодексу будет остановлен.

В итоге депутаты поддержали все предложенные в ходе заседания поправки и вынесли проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов на рассмотрение депутатского корпуса с учетом рекомендаций правового управления, контрольно-счетной палаты, а также поправок, принятых на заседании комитета.