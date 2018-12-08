Пожилой водитель "Москвича" погиб при столкновении с грузовиком в г.о. Дзержинск Нижегородской области 10 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель "Москвича" погиб при столкновении с грузовиком в г.о. Дзержинск Нижегородской области 10 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 12:00 на 1 км подъезда к Дзержинску от автодороги Москва – Уфа. Согласно информации, 49-летний водитель грузовика ГАЗ 3009А1 при обгоне совершил столкновение с автомобилем "Москвич 408", который после этого врезался в дерево.

В результате ДТП 81-летний водитель легкового автомобиля погиб.