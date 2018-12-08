Т Плюс намерено расторгнуть договора с 17 организациями Дзержинска Нижегородской области из-за долгов за тепло Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" направил уведомления о расторжении договоров 42 юридическим лицам Дзержинска из-за долгов за тепловую энергию. Об этом сообщает пресс-служба компании 11 декабря 2018 года.

Согласно информации, данное решение принято в связи с систематическими неплатежами организаций за тепловую энергию. Общая сумма долга этих клиентов на 1 ноября 2018 года превысила 1 млн рублей.

При этом в течение 20 рабочих дней с момента получения письменных уведомлений 25 юридических лиц Дзержинска погасили задолженность в полном объеме или частично.

"Мы неоднократно напоминали этим организациям о необходимости погашения задолженности за потребленную услугу. Однако наши обращения остались без внимания, в связи с этим было принято решение в соответствии с действующим законодательством расторгнуть договоры и принудительно прекратить поставку тепловой энергии. Для многих полученное уведомление стало действенным сигналом о серьезности положения, и они поспешили оплатить долги и избежали таким образом прекращения подачи тепла. Надеемся, что остальные должники последуют их примеру, ведь расторжение договоров – крайняя, нежелательная и вынужденная мера", - отметил директор нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.

СПРАВКА:

Договор теплоснабжения считается расторгнутым в одностороннем порядке с даты получения потребителем уведомления. В рамках действующего законодательства РФ, клиент обязан прекратить потребление тепловой энергии путем отключения трубопроводов с видимым разрывом. При отсутствии технической возможности исполнить требования по прекращению потребления тепловой энергии самостоятельно, потребитель может вызвать представителей ПАО "Т Плюс" для проведения данного мероприятия.