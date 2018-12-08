Три человека пострадали в ДТП с фурой на трассе М-7 в Нижегородской области 10 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое взрослых и 15-летняя девушка госпитализированы после ДТП на трассе в Лысковском районе Нижегородской области 10 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 10:15 на 483 км автодороги Москва – Уфа. Согласно информации, 33-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с фурой Scania и "Ладой".

В результате ДТП водитель и два пассажира Toyota, 26-летняя женщина и 15-летняя девушка были госпитализированы с сочетанными травмами. Отмечается, что все они были пристёгнуты.