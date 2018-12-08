Экспозиция выставки ЛУКОЙЛА в музее Кстова
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Эксперименты с использованием нефтепродуктов состоятся для школьников Кстова при поддержке "ЛУКОЙЛа". Об этом сообщает пресс-служба компании.
Занятие "Эксперименты в нефтехимии" состоится 18 декабря в Кстовском историко-краеведческом музее. Там же развернута экспозиция выставки "Заводская проходная", организована квест-игра "Заводские истории" и другие мероприятия.
Все это проходит в рамках проекта "Заводская проходная, что в люди вывела меня" - победителя конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" 2018 года.
Целью проекта является знакомство школьников и жителей Нижегородской области с историей строительства и развития расположенного в Кстове ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", популяризировать профессию нефтепереработчика и оказать помощь в профориентации молодежи.
В настоящее время музей посетили и познакомились с историей предприятия уже более 1,3 тысячи человек.
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