Альфа-Банк ввёл автоматизацию анкет и основных ипотечных документов

Альфа-Банк ввёл автоматизацию распознавания анкет и основных документов ипотечных заёмщиков. Об этом сообщает пресс-служба банка 11 декабря 2018 года.
Как сообщается в пресс-релизе, это позволит сократить время и финансовые затраты на формирование ипотечной заявки. По словам директора по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артема Иванова, новая технология позволяет ускорить принятие решения по кредиту с трёх-четырёх дней до одного рабочего дня, а в перспективе - до нескольких часов.
"Ручное заведение данных из пакета документов неизбежно порождает ошибки, что замедляет и удорожает для банка процесс выдачи ипотечного кредита. Автоматический сервис верификации распознает поля документов, проверяет их по установленным стандартам качества, а также определяет по ряду признаков мошеннические заявки. Новая технология позволит Альфа-Банку увеличить темпы выдачи ипотечных займов", - отметил Иванов.
Отмечается, что в декабре Альфа-Банк уже начал проводить ипотечные сделки при помощи автоматического распознавания пакета документов. Подключение к новому сервису не требует дополнительных затрат от ипотечного партнера, застройщика или риелтора. Все документы передаются через электронную почту. В дальнейшем данный сервис появится в личном кабинете партнера, а также в ближайшее время банк реализует возможность интеграции с CRM-системой партнера через открытый API платформы.
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