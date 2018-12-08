Более 1,5 тысячи участников выступят на Всероссийском фестивале "Карусель Земля" в Дзержинске Культура и отдых

Администрация Дзержинска Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Более 1,5 тысячи участников выступят на Всероссийском фестивале-конкурсе национальных культур и искусств, детского, юношеского, молодежного и взрослого творчества "Карусель Земля" - "Град Мастеров" в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба города.

Возраст участников составляет от пяти до 86 лет. Фестиваль пройдет с 13 по 16 декабря.

Участники выступят в номинациях конкурса: хореография (соло, ансамбли) – народный, патриотический, современный и эстрадный танец; вокал (хоры, ансамбли, соло) – эстрадный, народный и академический вокал; патриотическая песня (ансамбли, соло); моя семья (семейные творческие коллективы); театральное искусство - театральные коллективы и чтецы; инструментальное искусство (оркестры, ансамбли, соло).

С 13 по 15 декабря участники фестиваля из разных городов покажут свое мастерство в рамках конкурсных выступлений во Дворце культуры химиков, Дворце детского творчества, Дзержинском театре кукол, Центральной детской музыкальной школе им. А.Н. Скрябина. Оценивать конкурсантов будет высококвалифицированное жюри.

В воскресенье, 16 декабря, во Дворце культуры химиков (пр. Ленина, 62) пройдет торжественная церемония награждения победителей конкурса. В этот же день самые яркие конкурсные номера будут представлены в рамках праздничного гала-концерта. Его начало - в 13:30. Также на гала-концерте огласят имена обладателей Гран-при, если таковые присудят члены жюри по результатам конкурсных выступлений.

СПРАВКА:

Аналогичные конкурсы в 2018 году уже прошли в других местах: 25-28 января - в Кинешме (Ивановская область), 1-4 марта - в Коломне (Московская область), 22-25 марта - в г. Лиски (Воронежская область), 19-22 апреля - в г. Златоусте (Челябинская область), 17-20 мая - в г. Орша (Беларусь). В планах у организаторов на 2019 год дальнейшее расширение географии конкурса и увеличение регионов-участников.