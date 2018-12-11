Открытие нижегородского центра детского развития "GALAKTION Z" состоится в формате квеста и шоу-программы Общество

Фото: Организаторы

Открытие центра детского развития "GALAKTION Z" в Нижнем Новгороде состоится в формате квеста и театрализованного представления с шоу программой. Об этом сообщают организаторы.

Праздничные мероприятия в честь открытия центра продлятся два дня. В первый день — 14 декабря — состоится презентация фитнес-клуб "GALAKTION Z". Его открытие пройдет в формате квеста. "Будьте готовы активно провести время", - предупреждают авторы проекта.

В программе торжественного открытия фитнес-клуба - квест "Год будущего", представление команды инструкторов, шоу-программа с участием специальных гостей, в том числе актера, каскадера и постановщика трюков, снявшегося более чем в 49 фильмах, мастера боевых искусств и педагога Российского института театрального искусства по пластике Хек Су Пака.

Для юных зрителей организаторы праздника приготовили новогодние подарки.

Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 27, фитнес-центр "GALAKTION Z" (вход с улицы Гранд Отеля "Ока", 2 этаж).

На следующий день, 15 декабря, состоится открытие детского сада "GALAKTION Z" которое пройдет в формате загадочного театрализованного представления по книге "Профессор Астрокот и его путешествие в космос" издательства "Манн, Иванов и Фарбер".

В представлении примут участие актеры Нижегородского академического театра драмы им. Горького - заслуженный артист России Сергей Блохин и артистка театра Вероника Блохина.

Помимо этого, гостей ждет шоу-программа, конфетти дискотека и розыгрыш призов. Открытие детского сада посетит Дед Мороз с новогодними подарками.

Мероприятие начнется 15 декабря в 11:00 по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 27, детский сад "GALAKTION Z" (вход слева от главного входа в Гранд Отель "Ока", 2 этаж).

Количество мест ограничено. Предварительная регистрация обязательна: тел. 422 55 33, 89524777791; info@galaktionz.ru