Нижегородские власти рассчитывают, что "Красное Сормово" создаст новые производства для судостроительного кластера

Глеб Никитин на встрече с Алексеем Рахмановым
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Правительство Нижегородской области рассчитывает, что завод "Красное Сормово" создаст новые производства для судостроительного кластера, который сейчас формируется в регионе. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, такую информацию озвучил губернатор региона Глеб Никитин на встрече с президентом АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексеем Рахмановым.
В ходе встречи 11 декабря обсуждались вопросы сотрудничества Нижегородской области с корпорацией.
"Мы продолжаем движение по пути формирования нового драйвера для развития нижегородской экономики – особой экономической зоны, включающей "Красное Сормово". Нам важно обсудить с вами и вопросы создания новых производств по компонентной базе. Рассчитываю, что наши отношения будут позитивно развиваться", - сказал Глеб Никитин.
В настоящее время рассматривается вопрос создания на базе входящего в ОСК нижегородского судостроительного завода "Красное Сормово" особой экономической зоны в области судостроения. Кроме того, завод стал одним из участников проекта "Эффективная губерния", который стартовал в регионе по инициативе Глеба Никитина. Предприятие планировало внедрить бережливые технологии на всем потоке создания судна (целиком) от склада листового металла и бульб до стапельной сборки корабля и спуска его на воду.
На встрече с Глебом Никитиным 11 декабря Алексей Рахманов сказал, что Нижний Новгород остается центром судостроения и здесь расположены важнейшие индустриальные мощности.
"Регион остается для нас площадкой для реализации всех значимых инициатив, поскольку мы видим, что потенциал судостроения здесь далеко не исчерпан", - отметил Алексей Рахманов.
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