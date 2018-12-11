Ежемесячные выплаты предлагается установить трактористам-машинистам и другим специалистам АПК в Нижегородской области Общество

Ежемесячные выплаты предлагается установить трактористам-машинистам и другим специалистам агропромышленного комплекса (АПК) в Нижегородской области. Проект закона о мерах по развитию кадрового потенциала сельхозпроизводства региона рекомендован к принятию во втором чтении по итогам комитета 11 декабря 2018 года. Окончательное решение будет принято на заседании 20 декабря.

В Нижегородской области по-прежнему сохраняется дефицит специалистов. Остро не хватает агрономов, зоотехников, ветеринарных специалистов, инженеров.

Депутаты предложили следующие меры для работников:

- ежемесячная выплата молодым специалистам с высшим образованием - 8 тысяч рублей (в первые два года)

- ежемесячная выплата молодым специалистам со средним образованием - 6 тысяч рублей (в первые два года)

- ежемесячная выплата молодым работникам (тракторист-машинист, оператор машинного доения, оператор по искусственному осеменению животных) - 4 тысячи рублей (в первые два года)

Для студентов:

- ежемесячная стипендия в вузах - 4 тысячи рублей

- ежемесячная стипендия в профессиональных образовательных организациях - 3 тысячи рублей

Данная норма будет действовать для студентов, заключивших соглашение с сельхозпредприятием о трудоустройстве на него после окончания учебы.

Кроме ежемесячных выплат, молодым специалистам предлагается установить ежегодные пособия:

- молодому специалисту с высшим образованием - 100 тысяч рублей (в первые три года)

- молодому специалисту со средним профессиональным образованием - 70 тысяч рублей (в первые три года)

В ходе заседания комитета была поддержана поправка, согласно которой вводится альтернативный вариант получения данного пособия. Через год после трудоустройства его можно будет взять однократно в размере 300 тысяч рублей (для молодых специалистов с высшим образованием) и 210 тысяч рублей (со средним профессиональным образованием). В этом случае пособие будет носить целевой характер – на приобретение, строительство жилья, погашение кредитов на эти цели. Также его можно направить на ремонт, газификацию жилого помещения.

"Это принципиально важный закон для развития сельского хозяйства. Проделан большой объем работы вместе с областным правительством, экспертами. Необходимо создавать стимулы для того, чтобы молодые специалисты приходили в отрасль и оставались работать в ней на долгие годы", - сказал председатель комитета по АПК Игорь Тюрин.

Напомним, ранее было заявлено о планах по увеличению финансирования сельского хозяйства в 2019 году на 20%.