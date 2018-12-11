Около 20 нижегородских промпредприятий нашли торговых представителей из других регионов в ходе выставки 10 декабря Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Около 20 промышленных предприятий Нижегородской области нашли торговых представителей из других регионов в ходе выставки, которая прошла в рамках координационного совета по развитию промышленности в Нижнем Новгороде.

В работе совета также впервые принимали участие все торговые представители РФ за рубежом, делегации всех регионов России, руководители ведущих промышленных предприятий.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, за время работы координационного совета нижегородские предприятия получили возможность провести переговоры с торговыми представителями России за рубежом и презентовать свой потенциал потенциальным партнерам.

"Я получил обратную связь от наших участников: 60 предприятий представили свою продукцию торговым представителям, коллегам из других регионов. Конечно, контракты еще не подписаны, но порядка 20 наших компаний уже наладили двусторонние связи, получили информацию о предприятиях, с которыми можно выходить на контакт", - добавил губернатор.

Он сказал также, что Нижегородская область планирует удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с $3 млрд до $6 млрд. Региональное правительство для выполнения этой задачи будет "активно взаимодействовать со всеми федеральными ведомствами, институтами развития".

"Сейчас в промышленной политике России переломный момент, когда многое происходит впервые. Формируются новые правила и форматы работы. Например, недавно было принято решение о переподчинении торговых представительств за рубежом от Минэкономразвития к Минпромторгу, и формат работы торгпредств тоже меняется", -добавил губернатор.

Как заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, который присутствовал на координационном совете, Нижегородская область была выбрана местом проведения этого мероприятия в новом формате не случайно.

"Нижегородская область имеет огромный потенциал промышленного развития и экспортный потенциал. По итогам десяти месяцев этого года уже рост составил около 30%. Если честно, не каждый регион может похвастаться таким результатом", - сказал министр.