"Конституция - это не просто закон, а принципы жизни, способные обеспечить уверенное будущее", - Глеб Никитин Культура и отдых

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона государственным праздником - Днём Конституции.

"В этом году Конституция России отмечает свой 25-летний юбилей. Четверть века назад была открыта новая страница в истории страны. Основной закон определил вектор развития государства, положив начало формированию гражданского общества", - сказал Глеб Никитин.

"В тексте Конституции нашли отражение базовые гуманистические ценности человечества и исторические традиции нашей страны. Принципы равенства перед законом и разделения властей, права и свободы граждан - без этого немыслимо нормальное развитие государства в современном мире!", - говорится в поздравлении.

"Результаты социологических исследований показывают, что с каждым годом все больше граждан страны считают важным для себя знание Конституции. Именно такое отношение является лучшим показателем значимости Основного закона, его важности в жизни каждого человека", - добавил губернатор.

"Необходимо, чтобы с самого раннего возраста формировалось понимание духа Конституции и ее общечеловеческого посыла, заключенного в понятиях взаимоуважения и равенства. Это не просто закон, а принципы жизни общества, способные обеспечить мирное и уверенное будущее для нашего многонационального народа", - считает Глеб Никитин.

"Всех нижегородцев и граждан России поздравляю с праздником! Желаю здоровья, удачи и благополучия!", - завершил свое поздравление губернатор.