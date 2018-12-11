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Спорт

Нижегородские власти опровергли информацию о закрытии детской спортивной школы "Торпедо"

11 декабря 2018 19:26  [63] Спорт

Фото: Google Maps

Правительство Нижегородской области опровергло информацию о закрытии специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮШОР) "Торпедо".

Как сообщил изданию "Комсомольская правда - Нижний Новгород" и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр Югов, вопрос о закрытии СДЮШОР "Торпедо" никогда не стоял. Таким образом чиновник прокомментировал слухи о закрытии школы, что породило панику среди родителей юных воспитанников "Торпедо". Родители написали коллективное письмо и распространили его в соцсетях.

"Я видел обращение родителей воспитанников школы. Губернатор дал поручение разобраться в ситуации. Вопрос находится под моим личным контролем. Вопрос о закрытии СДЮШОР "Торпедо" никогда даже не стоял", - сказал Александр Югов.

Он пояснил, что в ближайшее время планирует лично встретиться с родителями воспитанников и рассказать им о дальнейшей судьбы спортивной школы.

В хоккейном клубе "Торпедо" также отметили, что информация о возможном закрытии школы не соответствует действительности - хотя бы потому, что, согласно регламенту КХЛ, всем российским клубам необходимо иметь свою школу и молодежную команду.

"У клуба и, соответственно, у школы, действительно были финансовые проблемы, но они были связаны в первую очередь с техническими моментами получения финансирования. Вопрос же о закрытии школы никогда не поднимался. Наоборот, сейчас, благодаря правительству Нижегородской области, финансовые вопросы удалось решить и ведется работа по развитию детской школы, - рассказали "Комсомольской правде" - Нижний Новгород" в хоккейном клубе, добавив, что развитие детско-юношеской спортивной школы является для клуба одной из приоритетных задач.

По данным министерства спорта Нижегородской области, в настоящее время в СДЮШОР "Торпедо" занимаются 490 юных хоккеистов одиннадцати возрастов. При этом иногородние воспитанники вместе с воспитателями на льготных условиях проживают в гостинице "Волна", которая расположена в пяти минутах ходьбы от арены. Ранее воспитанники проживали в интернате, здании бывшего детского сада, но в результате проверки депутатов Законодательного собрания здание признали непригодным для проживания детей.

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