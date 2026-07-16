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Спорт

Нижегородцам упростят допуск к массовому спорту и сдаче ГТО с 1 сентября

16 июля 2026 11:29 Спорт
Нижегородцам упростят допуск к массовому спорту и сдаче ГТО с 1 сентября

Фото: Александр Воложанин

С 1 сентября в России, в том числе в Нижегородской области, изменятся правила допуска к занятиям массовым спортом, участию в студенческих соревнованиях и сдаче нормативов ГТО. Для граждан с I и II группами здоровья больше не потребуется оформлять отдельное медицинское заключение.

Как рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, теперь для получения допуска будет достаточно результатов диспансеризации или профилактического медицинского осмотра. Соответствующие изменения предусмотрены приказом Минздрава, который вступит в силу с начала осени.

По словам парламентария, упрощение процедуры не означает снижения внимания к состоянию здоровья спортсменов. Напротив, система медицинского сопровождения станет более гибкой.

Кроме того, спортивные врачи будут работать в более тесной связке с тренерами. Их задачей станет наблюдение за тем, как организм ребенка переносит физические нагрузки, а также корректировка тренировочного режима. По словам Свищева, это поможет снизить риск ранней спортивной специализации и травм у юных спортсменов.

Еще одно нововведение касается организации соревнований. С 1 сентября главный врач сможет самостоятельно определять состав медицинской бригады, исходя из масштаба мероприятия, количества участников и даже погодных условий.

Ранее сообщалось, что новый двухэтажный спортивный клуб построят в Сормове.

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Теги:
ГТО Минздрав Спорт
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