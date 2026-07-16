Минград согласовал проект первого корпуса спортлагеря на Гребном канале Спорт

Фото: сайт минграда Нижегородской области

Нижегородский минград утвердил архитектурно‑градостроительный облик корпуса № 1 спортивного лагеря на Гребном канале. Приказ опубликован на сайте ведомстве.

Напомним, в феврале 2026 года совет по земельным и имущественным отношениям одобрил предоставление инвестору участка в границах улиц Родионова, Лысогорской и Казанского съезда под строительство спортивного лагеря. Тогда сообщалось, что общая площадь будущей застройки достигнет 1 255 кв. метров, а объем инвестиций превысит 85,2 млн рублей.

Проект предусматривает возведение административного здания, корпуса для спортсменов, многофункционального спортзала, бассейна, причала, парковки на 12 машин, площадки для падел-тенниса и благоустройство пляжной зоны.

Согласно приказу минграда, здание будет одноэтажным. Площадь застройки составит 100 кв. метров, общая площадь корпуса — 94,93 кв. метра, а площадь земельного участка, где появится лагерь — 7 964 кв.метров.

Ранее сообщалось, что к осени 2026 года на набережной Гребного канала рядом с «Горадромом» появится бесплатный беговой центр.