Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
16 июля 2026 15:00
Нижегородское «Торпедо» сыграет в первом Кубке Первых КХЛ
16 июля 2026 14:45
Минград согласовал проект первого корпуса спортлагеря на Гребном канале
16 июля 2026 11:29
Нижегородцам упростят допуск к массовому спорту и сдаче ГТО с 1 сентября
14 июля 2026 18:00
На «Volga Арене» начали красить лед перед финальной заливкой
14 июля 2026 12:35
Первый чемпионат по шоудауну среди слепых нижегородцев прошел в Дзержинске
14 июля 2026 12:04
Мамаду Майга объяснил, почему не считает ФК «НН» фаворитом Лиги PARI
13 июля 2026 17:47
Десять хоккеистов системы «Торпедо» начнут предсезонную подготовку в «Дизеле»
13 июля 2026 14:14
ФК «НН» подписал Артема Крутовских и Семена Фадеева и отправил их в аренду
13 июля 2026 10:39
Нижегородское «Торпедо» подарило именные джерси Бузовой и группе Uma2rman
13 июля 2026 10:29
Евгений Люлин: «„Химик“ уверенно удерживает лидерство в турнирной таблице»
Спорт

Минград согласовал проект первого корпуса спортлагеря на Гребном канале

16 июля 2026 14:45 Спорт
Минград согласовал проект первого корпуса спортлагеря на Гребном канале

Фото: сайт минграда Нижегородской области

Нижегородский минград утвердил архитектурно‑градостроительный облик корпуса № 1 спортивного лагеря на Гребном канале. Приказ опубликован на сайте ведомстве.

Напомним, в феврале 2026 года совет по земельным и имущественным отношениям одобрил предоставление инвестору участка в границах улиц Родионова, Лысогорской и Казанского съезда под строительство спортивного лагеря. Тогда сообщалось, что общая площадь будущей застройки достигнет 1 255 кв. метров, а объем инвестиций превысит 85,2 млн рублей.

Проект предусматривает возведение административного здания, корпуса для спортсменов, многофункционального спортзала, бассейна, причала, парковки на 12 машин, площадки для падел-тенниса и благоустройство пляжной зоны.

Согласно приказу минграда, здание будет одноэтажным. Площадь застройки составит 100 кв. метров, общая площадь корпуса — 94,93 кв. метра, а площадь земельного участка, где появится лагерь — 7 964 кв.метров.

Ранее сообщалось, что к осени 2026 года на набережной Гребного канала рядом с «Горадромом» появится бесплатный беговой центр.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гребной канал Спорт Строительство
Поделиться:
Новости по теме
02 июля 2026 13:28
Нижегородцам показали, как продвигается строительство экопарка на Гребном канале
15 июня 2026 13:32
До 150 тысяч посещений в год ожидают в новом беговом центре на Гребном канале
26 мая 2026 15:30
Эксклюзив
Почти в 2,5 раза увеличили участок для строительства глэмпинга на Гребном канале
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных