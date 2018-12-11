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Общество

"Конституция обеспечивает динамичное развитие государства", - Евгений Лебедев

12 декабря 2018 09:12  [43] Общество
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Фото: НИА Нижний Новгород

"Конституция обеспечивает динамичное развитие государства, способствует эффективному решению экономических и социальных задач", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, поздравляя жителей региона с Днём Конституции 12 декабря 2018 года.

"Принятая всенародным голосованием четверть века назад, Конституция является основным законом страны. Этот закон положил начало формированию современного демократического государства, стал основой для развития гражданского общества и незыблемым гарантом прав и свобод для всех граждан России", - сказал спикер регионального парламента.

"Основной закон обеспечивает динамичное развитие государства, способствует эффективному решению экономических и социальных задач. По нему мы живем и сегодня, по нему строим свое будущее, осознавая, что знание и грамотное применение законов - это норма цивилизованной жизни и мощный импульс для повышения ее качества", - подчеркнул Евгений Лебедев.

"Много уже сделано в этом направлении, но многое еще предстоит сделать. Никогда не забывайте, что законы создаются для нас, и их соблюдение направлено на благо каждого гражданина", - заключил он.

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