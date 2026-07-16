Суд подтвердил штраф «ОРБ Нижний» за нарушения на полигоне под Богородском Общество

Канавинский райсуд оставил в силе постановление Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия о привлечении ООО «ОРБ Нижний» к административной ответственности за нарушение требований по улучшению, защите земель и охране почв от негативного воздействия на окружающую среду (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ).

Как сообщили в надзорном ведомстве, в 2025 году в ходе плановой проверки полигона для захоронения твердых бытовых отходов и первичной сортировки отходов в Богородском районе было установлено негативное воздействие объекта на почву. Специалисты выявили загрязнение нефтепродуктами, мышьяком, свинцом, нитратами, фосфатами и другими веществами.

По итогам проверки Росприроднадзор привлек к административной ответственности ООО «ОРБ Нижний», которое эксплуатирует полигон. Компания попыталась оспорить постановление в суде, однако суд признал доводы юридического лица несостоятельными и поддержал позицию надзорного ведомства.

Суд пришел к выводу, что ООО «ОРБ Нижний» нарушило требования Земельного кодекса РФ, а привлечение к административной ответственности было правомерным. Постановление Росприроднадзора оставлено в силе, размер штрафа составил 200 тысяч рублей.

В мае 2025 года мы рассказывали, что суд обязал «ОРБ Нижний» выплатить более 2 млн рублей за загрязнение почвы.