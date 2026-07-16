Подрядчика на расширение Ново-Стригинского кладбища снова не нашли Общество

Фото: Александр Воложанин

Третья попытка найти подрядчика для расширения Ново-Стригинского кладбища оказалась безрезультатной. Информация об этом размещена на портале государственных закупок.

На конкурс, объявленный в конце июня МКУ «ГлавУКС», не было подано ни одной заявки.

Напомним, в первый раз найти исполнителя работ, на которые выделено 347,6 млн рублей, попытались в апреле. Но тогда заявок также не поступило.

Вторая попытка оказалась более успешной: появился один претендент, конкурс признали состоявшимся и планировали подписать контракт с победителем. Однако, согласно данным портала госзакупок, подрядчик уклонился от заключения договора. После этого торги объявили в третий раз.

Проект предусматривает увеличение территории кладбища более чем на 19 гектаров. На этой площади планируется создать 20 644 места для захоронений.

В перечень работ входят общестроительные мероприятия, устройство проездов и тротуаров, монтаж систем наружного освещения, водоотведения, водоснабжения, вентиляции и пожарной сигнализации, а также другие сопутствующие работы.

Согласно графику, завершить реализацию проекта необходимо до 20 декабря 2030 года. Финансирование предусмотрено за счет бюджета Нижнего Новгорода на 2026−2030 годы.

Ранее сообщалось, что на четырех нижегородских кладбищах установили камеры видеонаблюдения.