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Общество

Нижегородский аэропорт заработал штатно после отмены ограничений 16 июля

16 июля 2026 09:58 Общество
Нижегородский аэропорт заработал штатно после отмены ограничений 16 июля

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский аэропорт заработал штатно после отмены ограничений 16 июля, сообщили в Росавиации.

С ночи 15 июля воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование неба в районе авиагавани. Была угроза атаки БПЛА.

Ограничения сняли только утром. Пассажиров призывают следить за статусом вылета по громкой связи и онлайн-табло «Чкалова».

Согласно данным онлайн-табло, 16 июля отменили вылет в Анталью (Турция). Также задерживается прибытие самолета из Сочи.

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Теги:
Авиаперевозки Росавиация Самолеты
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