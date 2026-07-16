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Нижегородский аэропорт заработал штатно после отмены ограничений 16 июля, сообщили в Росавиации.
С ночи 15 июля воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование неба в районе авиагавани. Была угроза атаки БПЛА.
Ограничения сняли только утром. Пассажиров призывают следить за статусом вылета по громкой связи и онлайн-табло «Чкалова».
Согласно данным онлайн-табло, 16 июля отменили вылет в Анталью (Турция). Также задерживается прибытие самолета из Сочи.
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