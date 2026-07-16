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Общество

Ковернинский округ увеличил выплату участникам СВО до 500 000 рублей

16 июля 2026 09:38 Общество
Ковернинский округ увеличил выплату участникам СВО до 500 тысяч рублей

Администрация Ковернинского округа Нижегородской области повысила размер единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

С 1 августа их размер вырастет с 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Отметим, что в июне в Нижегородской области увеличили единовременную выплату гражданам, заключившим контракт на военную службу с Министерством обороны РФ — до 3,2 млн рублей. Из них 2,8 млн рублей региональных и муниципальных выплат, а также 400 тысяч рублей от Минобороны России. При этом региональные меры поддержки распространяются на иностранцев, заключивших контракт после 15 июня.

Также сообщалось, что введены дополнительные ежемесячные выплаты для участников мобилизационного резерва «БАРС-НН».

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Теги:
Выплаты Ковернинский район СВО
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