14-летнего подростка пятый день ищут в Красных Баках Общество

В Красных Баках Нижегородской области продолжаются поиски 14-летнего мальчика, который пропал пять дней назад. Об этом сообщает ПСО «РЫСЬ».

Последний раз подростка видели 12 июля. Около 17:30 он ушел из дома на улице Чапаева, 20 и с тех пор не вернулся.

В день исчезновения он был одет в черный спортивный костюм и черно-белые кроссовки. Его рост примерно 155 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, зеленые глаза.

Поисковики обращаются за помощью к автомобилистам. Водителей, которые 12 июля после 18:00 ехали по маршруту Красные Баки — Урень — деревня Боковая, просят проверить записи видеорегистраторов и передать их волонтерам.



Если вам известно, где может находиться мальчик, сообщить об этом можно по телефону горячей линии ДПСЦ «Рысь» 8−930−28−38−200 или инфоргу поиска Ольге по номеру +7 986 168-47-98.

Ранее сообщалось, что более 130 человек пропали в Нижегородской области в июне.