Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 июля 2026 11:12
Суд подтвердил штраф «ОРБ Нижний» за нарушения на полигоне под Богородском
16 июля 2026 10:58
Число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз за пять лет
16 июля 2026 10:39
Подрядчика на расширение Ново-Стригинского кладбища снова не нашли
16 июля 2026 10:23
14-летнего подростка пятый день ищут в Красных Баках
16 июля 2026 10:09
Стало известно, когда в Нижний Новгород вернется жара
16 июля 2026 09:58
Нижегородский аэропорт заработал штатно после отмены ограничений 16 июля
16 июля 2026 09:38
Ковернинский округ увеличил выплату участникам СВО до 500 000 рублей
16 июля 2026 09:16
Нижегородцев предупредили об опасности туляремии в дачный сезон
16 июля 2026 08:00
Нижегородцам напомнили, как вернуть часть денег за детский лагерь
16 июля 2026 07:00
Нижегородский онколог ответил на самые частые вопросы о загаре
Общество

14-летнего подростка пятый день ищут в Красных Баках

16 июля 2026 10:23 Общество
14-летнего подростка пятый день ищут в Красных Баках

В Красных Баках Нижегородской области продолжаются поиски 14-летнего мальчика, который пропал пять дней назад. Об этом сообщает ПСО «РЫСЬ».

Последний раз подростка видели 12 июля. Около 17:30 он ушел из дома на улице Чапаева, 20 и с тех пор не вернулся.

В день исчезновения он был одет в черный спортивный костюм и черно-белые кроссовки. Его рост примерно 155 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, зеленые глаза.

Поисковики обращаются за помощью к автомобилистам. Водителей, которые 12 июля после 18:00 ехали по маршруту Красные Баки — Урень — деревня Боковая, просят проверить записи видеорегистраторов и передать их волонтерам.

Если вам известно, где может находиться мальчик, сообщить об этом можно по телефону горячей линии ДПСЦ «Рысь» 8−930−28−38−200 или инфоргу поиска Ольге по номеру +7 986 168-47-98.

Ранее сообщалось, что более 130 человек пропали в Нижегородской области в июне.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры Поиск пропавшие
Поделиться:
Новости по теме
11 июля 2026 18:20
Пропавшего в Дзержинске мальчика нашли во Владимирской области
11 июля 2026 13:12
Девятилетний мальчик пропал в Дзержинске
07 июля 2026 10:16
Пропавшую неделю назад школьницу нашли в Нижнем Новгороде: подробности
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных