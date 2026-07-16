14-летнего подростка пятый день ищут в Красных Баках

В Красных Баках Нижегородской области продолжаются поиски 14-летнего мальчика, который пропал пять дней назад. Об этом сообщает ПСО «РЫСЬ».
Последний раз подростка видели 12 июля. Около 17:30 он ушел из дома на улице Чапаева, 20 и с тех пор не вернулся.
В день исчезновения он был одет в черный спортивный костюм и черно-белые кроссовки. Его рост примерно 155 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, зеленые глаза.
Поисковики обращаются за помощью к автомобилистам. Водителей, которые 12 июля после 18:00 ехали по маршруту Красные Баки — Урень — деревня Боковая, просят проверить записи видеорегистраторов и передать их волонтерам.
Если вам известно, где может находиться мальчик, сообщить об этом можно по телефону горячей линии ДПСЦ «Рысь» 8−930−28−38−200 или инфоргу поиска Ольге по номеру +7 986 168-47-98.
Ранее сообщалось, что более 130 человек пропали в Нижегородской области в июне.
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