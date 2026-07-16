Стало известно, когда в Нижний Новгород вернется жара

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Дождливая и прохладная погода, которая в последние дни установилась в Нижнем Новгороде, не задержится надолго. Уже совсем скоро в город вновь вернется летнее тепло.
По данным «Яндекс Погоды», потепление начнется 18 июля. В этот день ожидается солнечная погода с ясным небом, а температура воздуха составит около +24 градусов.
На следующий день, 19 июля, станет еще теплее. Несмотря на небольшую облачность, осадков не прогнозируется. Днем воздух прогреется до +25…+27 градусов.
По-настоящему жаркая погода ожидается 20 июля. Температура поднимется до +29 градусов, по ощущениям будет +31.
Во вторник в Нижний снова придут дожди, однако они не принесут заметного похолодания.
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