"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 июля 2026 11:12
Суд подтвердил штраф «ОРБ Нижний» за нарушения на полигоне под Богородском
16 июля 2026 10:58
Число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз за пять лет
16 июля 2026 10:39
Подрядчика на расширение Ново-Стригинского кладбища снова не нашли
16 июля 2026 10:23
14-летнего подростка пятый день ищут в Красных Баках
16 июля 2026 10:09
Стало известно, когда в Нижний Новгород вернется жара
16 июля 2026 09:58
Нижегородский аэропорт заработал штатно после отмены ограничений 16 июля
16 июля 2026 09:38
Ковернинский округ увеличил выплату участникам СВО до 500 000 рублей
16 июля 2026 09:16
Нижегородцев предупредили об опасности туляремии в дачный сезон
16 июля 2026 08:00
Нижегородцам напомнили, как вернуть часть денег за детский лагерь
16 июля 2026 07:00
Нижегородский онколог ответил на самые частые вопросы о загаре
Общество

Стало известно, когда в Нижний Новгород вернется жара

16 июля 2026 10:09 Общество
Стало известно, когда в Нижний Новгород вернется жара

Фото: Кира Мишина

Дождливая и прохладная погода, которая в последние дни установилась в Нижнем Новгороде, не задержится надолго. Уже совсем скоро в город вновь вернется летнее тепло.

По данным «Яндекс Погоды», потепление начнется 18 июля. В этот день ожидается солнечная погода с ясным небом, а температура воздуха составит около +24 градусов.

На следующий день, 19 июля, станет еще теплее. Несмотря на небольшую облачность, осадков не прогнозируется. Днем воздух прогреется до +25…+27 градусов.

По-настоящему жаркая погода ожидается 20 июля. Температура поднимется до +29 градусов, по ощущениям будет +31.

Во вторник в Нижний снова придут дожди, однако они не принесут заметного похолодания.

Ранее онколог Сиводедова развеяла популярные мифы о загаре.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лето Погода Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
13 июля 2026 15:28
Гидрометцентр озвучил прогноз на середину июля в Нижегородской области
24 июня 2026 14:15
Опубликован прогноз погоды на июль в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных